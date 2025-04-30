Bugünkü maçlar 30 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Nisan Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

22:00 Barcelona - Inter (TRT 1)

AFC Şampiyonlar Ligi Elite - Yarı Final

19:30 Al Nassr - Kawasaki Frontale

Türkiye - 3.Lig Yükselme Play Off

15:00 Ağrı 1970 Spor - Kırıkkale FK

15:00 Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor

16:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK

16:00 Belediye Kütahyaspor - Düzcespor

16:00 K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947

16:00 Silivrispor - Tire 2021 FK

16:00 Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor

20:00 52 Orduspor FK - Pazarspor

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