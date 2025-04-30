Bugünkü maçlar 30 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Nisan Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
30 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final
22:00 Barcelona - Inter (TRT 1)
AFC Şampiyonlar Ligi Elite - Yarı Final
19:30 Al Nassr - Kawasaki Frontale
Türkiye - 3.Lig Yükselme Play Off
15:00 Ağrı 1970 Spor - Kırıkkale FK
15:00 Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor
16:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK
16:00 Belediye Kütahyaspor - Düzcespor
16:00 K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947
16:00 Silivrispor - Tire 2021 FK
16:00 Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor
20:00 52 Orduspor FK - Pazarspor
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