UEFA İstanbul Temsilciliği açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun temasları sonucu İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA Temsilciliği bugünden itibaren faaliyete geçecek. Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi olacak İstanbul UEFA Temsilciliği'ne Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarihi Levent Kasrı ev sahipliği yapacak. Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul; böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alarak, konumunu daha da pekiştirecek. UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreni bugün saat 12.00'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da katılacak.