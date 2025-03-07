Bugünkü maçlar 7 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:30 Bodrum FK - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

Serie A

22:45 Cagliari - Genoa

Ligue 1

22:45 Toulouse - Monaco

Bundesliga

22:30 Mönchengladbach - Mainz 05

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Al Nassr - Al Shabab Riyadh

22:00 Al Fayha - Al Hilal Riyadh

22:00 Al Ahli Jeddah - Al Khaleej

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