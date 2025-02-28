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Haberler Futbol Andriy Shevchenko'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Andriy Shevchenko'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 17:37
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Andriy Shevchenko'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Igor Gryshchenko da hazır bulundu.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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