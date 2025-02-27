TIKLA İZLE | İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında İkas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Arda Turan yönetiminde Boluspor'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor, Konyaspor deplasmanında ise 3-1 kaybetti. Kriitk maçta hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, kupa yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor. Çağdaş Atan ile Galatasaray deplasmanında 2-2 berabere kalan Başakşehir ise Çorum FK'yı 4-1 yenmeyi başardı. Zorlu rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak olan turuncu-lacivertliler, gruptan çıkmanın yollarını arayacak. Peki, İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKAS EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Başakşehir maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Kolak'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Çağrı Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Hasan Kaçar üstlenecek.