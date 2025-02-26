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Haberler Futbol Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası çeyrek final

Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası çeyrek final

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica ile Sporting Braga karşı karşıya gelecek. İki takım da yükselişini sürdürerek kupayı kaldırmayı amaçlarken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 13:27
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Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası çeyrek final

Benfica - Sporting Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica ile Sporting Braga karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BENFICA - SPORTING BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Benfica - Sporting Braga maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 23.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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