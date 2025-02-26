Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası çeyrek final

Benfica - Sporting Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica ile Sporting Braga karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BENFICA - SPORTING BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Portekiz Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Benfica - Sporting Braga maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 23.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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