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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 25 Şubat Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 10:00
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Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Şubat Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup D

15:00 Antalyaspor - Beşiktaş (A SPOR)

15:00 Kırklarelispor - Kocaelispor (A PARA)

15:00 Sivasspor - Bodrum FK (A2)

Premier Lig

22:30 Crystal Palace - Aston Villa

22:30 Brighton & Hove Albion - Bournemouth

22:30 Wolverhampton - Fulham

23:15 Chelsea - Southampton

İspanya - Kral Kupası

23:30 Barcelona - Atletico Madrid

İtalya - Kupa

23:00 Inter - Lazio

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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