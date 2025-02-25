Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Şubat Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası Grup D
15:00 Antalyaspor - Beşiktaş (A SPOR)
15:00 Kırklarelispor - Kocaelispor (A PARA)
15:00 Sivasspor - Bodrum FK (A2)
Premier Lig
22:30 Crystal Palace - Aston Villa
22:30 Brighton & Hove Albion - Bournemouth
22:30 Wolverhampton - Fulham
23:15 Chelsea - Southampton
İspanya - Kral Kupası
23:30 Barcelona - Atletico Madrid
İtalya - Kupa
23:00 Inter - Lazio
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