Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Şubat Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup D

15:00 Antalyaspor - Beşiktaş (A SPOR)

15:00 Kırklarelispor - Kocaelispor (A PARA)

15:00 Sivasspor - Bodrum FK (A2)

Premier Lig

22:30 Crystal Palace - Aston Villa

22:30 Brighton & Hove Albion - Bournemouth

22:30 Wolverhampton - Fulham

23:15 Chelsea - Southampton

İspanya - Kral Kupası

23:30 Barcelona - Atletico Madrid

İtalya - Kupa

23:00 Inter - Lazio

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