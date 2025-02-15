Eskişehirspor Fethi Heper'in formasını emekliye ayırdı

Eskişehirspor, vefat eden efsane oyuncusu Fethi Heper'in 9 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Fethi Heper'in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor'un 9 numarası, sahada değil, anılarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak.' ifadeleri yer aldı.

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