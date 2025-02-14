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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 14 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 14 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Şubat Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 09:20
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Bugünkü maçlar 14 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Şubat Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor

Premier Lig

23:00 Brighton & Hove Albion - Chelsea

LaLiga

23:00 Girona - Getafe

Serie A

22:45 Bologna - Torino

Ligue 1

22:45 Brest - Auxerre

Bundesliga

22:30 Augsburg - RB Leipzig

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:10 Al Orubah - Al Kholood

18:05 Al Ettifaq - Al Fateh

20:00 Al Hilal Riyadh - Al Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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