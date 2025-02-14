Bugünkü maçlar 14 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Şubat Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor

Premier Lig

23:00 Brighton & Hove Albion - Chelsea

LaLiga

23:00 Girona - Getafe

Serie A

22:45 Bologna - Torino

Ligue 1

22:45 Brest - Auxerre

Bundesliga

22:30 Augsburg - RB Leipzig

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:10 Al Orubah - Al Kholood

18:05 Al Ettifaq - Al Fateh

20:00 Al Hilal Riyadh - Al Riyadh

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