Bugünkü maçlar 14 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Şubat Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor
Premier Lig
23:00 Brighton & Hove Albion - Chelsea
LaLiga
23:00 Girona - Getafe
Serie A
Ligue 1
Bundesliga
22:30 Augsburg - RB Leipzig
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:10 Al Orubah - Al Kholood
18:05 Al Ettifaq - Al Fateh
20:00 Al Hilal Riyadh - Al Riyadh
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