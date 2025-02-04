Le Mans FC - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FRANSA KUPASI

Le Mans FC - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Kupası son 16 turunda Le Mans FC ile PSG karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Kupanın favori takımı olarak mücadeleye çıkacak olan PSG, devre arası transfer döneminde Kvaratshelia gibi yıldız isimlerle güçlendirdi. Le Mans FC karşısında hata yapmak istemeyen Luis Enrique'nin öğrencileri, etkili bir oyun ortaya koyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Peki, Le Mans FC - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

LE MANS FC - PSG MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Kupası son 16 turunda oynanacak Le Mans FC - PSG maçı 4 Şubat Salı günü saat 23.10'da başlayacak.

LE MANS FC - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Şubat Salı günü saat 23.10'da başlayacak Le Mans FC - PSG maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.