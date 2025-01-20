Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak Pazartesi futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Ocak Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Net Global Sivasspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Gençlerbirliği - Kocaelispor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

Premier Lig

23:00 Chelsea - Wolverhampton (beIN Sports 3)

LaLiga

23:00 Villarreal - Mallorca (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)

Serie A

22:45 Como - Udinese (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)

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