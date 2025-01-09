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Haberler Futbol Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında heyecan devam ediyor. Kupaya katılma kararı alan Fenerbahçe, B Grubu'nda Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken, gözler maç saatine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcunun ilk maçta forma giymesi beklenmezken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Hakan Keleş yönetiminde son 6 maçını da kaybetmeyen Kasımpaşa'da kritik karşılaşmada kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçı hakkında merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 10:00
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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi kupaya katılma kararı alan sarı-lacivertlilerde 4 oyuncunun tedavisine devam edilirken, nasıl bir 11'in sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde kritik mücadeleye hazırlanan sarı-lacivertliler, ilk kupa maçında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından son 6 maçını da kaybetmeyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında seriyi sürdürmek istiyor. Gruplardaki ilk maçında puan ya da puanlar almak isteyen Kasımpaşa, taraftarı önünde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelen Youssef En-Nesyri, ligde oynadığı son 3 maçı da boş geçmedi. Başakşehir maçında 2, Eyüpspor maçında 1 gol kaydeden Faslı yıldız, ligin 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında da 2 gol atan isim oldu. Fenerbahçe'nin oynadığı son 3 maçta 6 golün 5'ini kaydeden 27 yaşındaki Youssef En-Nesyri'nin Ziraat Türkiye Kupası grup maçında forma giyip giymeyeceğine ise teknik heyet karar verecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Kupaya katılma kararı alan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek'in tedavilerine devam edilirken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında kazanan taraf olmak isteyen sarı-lacivertliler, lig maçı öncesi moral arıyor.

OĞUZ AYDIN'DAN SEVİNDİREN HABER

Sakat oyuncuların tedavilerine devam edildiği Fenerbahçe'de, Oğuz Aydın'dan sevindiren haber geldi. Tedavisine devam edildiği için Hatayspor maçı kadrosuna alınmayan genç oyuncu, antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun son haftalarda daha fazla şans verdiği Oğuz Aydın'ın Kasımpaşa maçında kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Hatayspor maçında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in ise Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

KASIMPAŞA KAYBETMEK İSTEMİYOR

Sami Uğurlu'nun ardından yola Hakan Keleş ile devam eden Kasımpaşa, son 6 maçını da kaybetmedi. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan ev sahibi takım, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek gruplara katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almayı hedefleyen Kasımpaşa, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

KASIMPAŞA - FENERBAÇE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbaçe maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA İKİNCİ RANDEVU

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Kupa maçlarında ikinci defa kozlarını paylaşacak ekipler, 2020-2021 sezonunda bir kez daha mücadele etmişti. Son 16 turunda eşleşen iki takımın maçında, sarı-lacivertliler 1-0'lık galibiyetle mücadeleden ayrılmıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası maç programı şöyle:

GRUP MAÇLARI

Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025

Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025

Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

FİNALLER

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025

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