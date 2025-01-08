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Haberler Futbol Tottenham - Liverpool maçı CANLI İZLE | Tottenham - Liverpool yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası

Tottenham - Liverpool maçı CANLI İZLE | Tottenham - Liverpool yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan, Tottenham ile Liverpool karşılaşmasıyla devam ediyor. Ev sahibi avantajını kullanarak sahaya çıkacak olan Tottenham, ligde üst üste aldığı 4 maçlık mağlubiyet serisinde kupa ile moral bulmak istiyor. Peki Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 13:56 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 14:00
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Tottenham - Liverpool maçı CANLI İZLE | Tottenham - Liverpool yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası

Tottenham - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham ile Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Finale yükselmek isteyen iki takım da galibiyet için sahay çıakcak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham - Liverpool maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE👈

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