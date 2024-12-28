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Haberler Futbol Fatih Terim Al-Shabab ile ilk antrenmanına çıktı

Fatih Terim Al-Shabab ile ilk antrenmanına çıktı

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 18:02
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Fatih Terim Al-Shabab ile ilk antrenmanına çıktı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, bugün takımla ilk kez bir araya geldi. İstanbul'dan dün uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanıştı. 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa bir konuşmanın ardından antrenmana başladı.

Antrenmanda ayrıca Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi.

Bu sezon 13. haftası geride kalan ligde 23 puan toplayan Suudi ekibi, 6. sırada yer alıyor.

İŞTE ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER

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