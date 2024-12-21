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Haberler Futbol PFDK'den İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e birer maç men cezası

PFDK'den İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e birer maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor forması giyen İzzet Çelik ve MKE Ankaragücü oyuncusu Gökhan İpek'e birer maç men cezası verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 15:57
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PFDK'den İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e birer maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor forması giyen İzzet Çelik ve MKE Ankaragücü oyuncusu Gökhan İpek'e birer maç men cezası verdi.

Kurul yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yaptığı ciddi faul sebebiyle Adana Demirspor futbolcusu İzzet Çelik'e 1 resmi müsabakadan men cezası verildiğini belirtti.

Disiplin kurulu ayrıca MKE Ankaragücü forması giyen Gökhan İpek'e de Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen FK ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 29 bin 250 lira para cezası verildiğini duyurdu.

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