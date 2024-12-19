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Haberler Futbol Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelede iki takım da kupayı kaldırmak için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Gençlerbirliği - Kasımpaşa ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:30
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Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Gençlerbirliği - Kasımpaşa ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kasımpaşa ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak.Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

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