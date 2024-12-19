Bucaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Bucaspor - Göztepe ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Bucaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bucaspor - Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BUCASPOR - GÖZTEPE ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bucaspor - Göztepe maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BUCASPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

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