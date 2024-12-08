Al Shabab'tan Halil Umut Meler şikayeti

Al Hilal ile oynadıkları maçın hakemi Halil Umut Meler'in performansından memnun kalmayan Al Shabab, Meler hakkında resmi şikayette bulunduklarını açıkladı. İşte o açıklama:

"Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti."

30 Kasım'da oynanan Suudi Arabistan Pro Lig mücadelesinde karşı karşıya gelen Al Shabab ile Al Hilal arasındaki müsabakada Al Hilal 2-1 üstün gelmişti.

Al Shabab'ın teknik direktörlüğünü Vitor Pereira yaparken Al Hilal teknik direktörlüğünde ise Jorge Jesus bulunuyor. Her iki isim de ligimizde Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmıştı.

Öte yandan Halil Umut Meler'e UEFA'dan Şampiyonlar Ligi görevi verildi. FIFA kokartlı hakemimiz, 10 Aralık 2024 Salı günü Shaktar Donetsk ile Bayern Münih arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında düdük çalacak.