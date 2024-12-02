Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı 3 Aralık Salı günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

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