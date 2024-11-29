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Haberler Futbol Al Shabab - Al Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab - Al Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Shabab ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Shabab - Al Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 15:20
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Al Shabab - Al Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Shabab ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Shabab - Al Hilal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Shabab - Al Hilal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab - Al Hilal maçı 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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