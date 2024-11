Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Javier Mascherano oldu!

MLS ekiplerinden Inter Miami takımın başına Arjantinli genç çalıştırıcı Javier Mascherano'yu getirdiğini duyurdu.

Böylece Mascherano, Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nda bir dönem beraber forma terlettiği Lionel Messi'nin yeni hocası olmuş oldu.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️ Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤. More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC