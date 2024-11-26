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Haberler Futbol Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Javier Mascherano oldu!

Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Javier Mascherano oldu!

MLS ekiplerinden Inter Miami'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin formasını terlettiği takımın başına Javier Mascherano getirildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 21:21
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Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Javier Mascherano oldu!

MLS ekiplerinden Inter Miami takımın başına Arjantinli genç çalıştırıcı Javier Mascherano'yu getirdiğini duyurdu.

Böylece Mascherano, Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nda bir dönem beraber forma terlettiği Lionel Messi'nin yeni hocası olmuş oldu.

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