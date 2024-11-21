  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Antrenörden futbolcuya darp! Kayseri'de yaşanan olay kamerada

Antrenörden futbolcuya darp! Kayseri'de yaşanan olay kamerada

Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un U18 antrenörü D.N. kendisine itiraz eden futbolcusunu soyunma odasında darp etti. O anlar takımda oynayan başka bir futbolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İşte o görüntüler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 13:20 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 13:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antrenörden futbolcuya darp! Kayseri'de yaşanan olay kamerada

Kayseri 2'nci Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un U18 antrenörü D.N. ile takımda oynayan Tayfur isimli bir futbolcusu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada D.N.'nin futbolcusunu darp ettiği iddia edildi. Başka bir futbolcu tarafından da cep telefonu ile bu anlar kaydedildi. Görüntülerde antrenör D.N'nin futbolcuya, "gebertirim seni, konuşma lan, seni gebertirim bebe" dediği görüldü.

FUTBOLCU: HOCAMIN ELİNİ ÖPEREK BARIŞTIK

Darp edildiği iddia edilen futbolcu ise bir video mesajı yayınlayarak, "Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. D.N. hocaya, 'hayırdır hoca' dedim. D.N. hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık" diye konuştu.

İŞTE O ANLAR

G.Saray'a İtalyan sağ bek!
G.Saray'da gözden düştü! Araplar transfer etmek istiyor
DİĞER
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu
Rezan Epözdemir'in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık
Talisca transferine Nesyri engeli!
Kartal'da flaş sakatlık! Derbiyi kaçıracak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayseri'de antrenörden futbolcuya darp! Kayseri'de antrenörden futbolcuya darp! 13:19
G.Saray'da gözden düştü! Araplar transfer etmek istiyor G.Saray'da gözden düştü! Araplar transfer etmek istiyor 12:52
Süper Lig'de 13. haftanı hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 13. haftanı hakemleri açıklandı! 12:49
Kartal'da flaş sakatlık! Derbiyi kaçıracak Kartal'da flaş sakatlık! Derbiyi kaçıracak 12:29
Cimbom'a Sambacı sol bek! Transfer... Cimbom'a Sambacı sol bek! Transfer... 12:26
29 kulüp başkanı PFDK'ya sevkedildi 29 kulüp başkanı PFDK'ya sevkedildi 12:19
Daha Eski
Sacha Boey'den G.Saray açıklaması Sacha Boey'den G.Saray açıklaması 11:53
Özbek'ten 'yabancı VAR hakemi' açıklaması! Özbek'ten 'yabancı VAR hakemi' açıklaması! 11:38
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! 11:32
Erdenay: "Bu jenerasyon Avrupa Şampiyonası'nda kendisini gösterecektir" Erdenay: "Bu jenerasyon Avrupa Şampiyonası'nda kendisini gösterecektir" 11:30
Dursun Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! 11:20
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan karşısında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan karşısında 11:17