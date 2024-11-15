Portekiz 5-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ronaldo'dan harika gol!

UEFA Uluslar A Ligi Grup'in1 5. hafta maçında Portekiz evinde Polonya'yı 5-1 mağlup etti.
Portekiz'in galibiyeti getiren gollerini Rafael Leao, Bruno Fernandes, Pedro Neto ve Cristiano Ronaldo(2) kaydetti. Polonya'nın tek sayısı Dominik Marczuk'tan geldi.
Polonya'ya 2 gol atan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 910. gole ulaştı.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Portekiz liderliğini garantiledi ve puanını 13 yaptı.
Polonya ise 4 puanla son sırada yer aldı.