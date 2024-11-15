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Haberler Futbol Portekiz 5-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ronaldo'dan harika gol!

Portekiz 5-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ronaldo'dan harika gol!

UEFA Uluslar A Ligi Grup'in1 5. hafta maçında Portekiz konuk ettiği Polonya'yı 5-1 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan Cristiano Ronaldo maça damga vurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 00:42 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 00:47
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Portekiz 5-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ronaldo'dan harika gol!

UEFA Uluslar A Ligi Grup'in1 5. hafta maçında Portekiz evinde Polonya'yı 5-1 mağlup etti.

Portekiz'in galibiyeti getiren gollerini Rafael Leao, Bruno Fernandes, Pedro Neto ve Cristiano Ronaldo(2) kaydetti. Polonya'nın tek sayısı Dominik Marczuk'tan geldi.

Polonya'ya 2 gol atan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 910. gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Portekiz liderliğini garantiledi ve puanını 13 yaptı.

Polonya ise 4 puanla son sırada yer aldı.

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