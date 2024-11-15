Paraguay 2-1 Arjantin | MAÇ SONUCU - ÖZET (Dünya Kupası Elemeleri)

Dünya Kupası Elemelerinde Paraguay, Arjantin'i ağırladı. Kıran kırana geçen mücadele, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sollandı ve Messi'li Arjantin, Paraguay'a yenildi.

Maçın açılış golü Arjantin'den geldi. Dakika 11'de Lautaro Martinez, deplasman ekibini 1-0 öne geçirdi.

İlk golün üzerinden birkaç dakika geçmesinin ardından Antonio Sanabria, Paraguay adına cevap verdi ve dakika 19'da skoru eşitledi: 1-1.

İkinci yarının 47. dakikasında Omar Alderete ile Paraguay skoru 2-1 yaptı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.

Messi'li Arjantin, deplasmanda Paraguay'a 2-1 mağlup oldu.