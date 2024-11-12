Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Stadyuma alınmayacaklar
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Paraguay ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşma için skandal bir karar alındı. Yazılı olmayan bir şekilde uygulanan bu karar, Paraguay tarafından Brezilya'ya karşı oynanan maçta da Vinicius Junior'a karşı uygulanmıştı. İşte detaylar...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Diario AS'ta yer alan "Paraguay'da Messi karşıtı yasa" başlıklı haber, kısa süre içerisinde dünya çapında ses getirdi.
Aktarılan bilgilere göre Messi'nin Arjantin Milli Takımı, Barcelona veya Inter Miami formalarını üzerinde taşıyan taraftarlar stadyuma alınmayacak.
Paraguaylı yetkili, "Defensores del Chaco Stadyumu'nu kendi milli takımlarının renklerine boyamak istediklerini" belirtti.
Devamında ise, "Böylece oyuncular tribünlerdeki desteği hissedebilsinler, çünkü bu tür maçlarda taraftarlar dahil herkesin alınacak sonuçta bir rolü var." dedi.
Bu önlem, Paraguay'ın Brezilya'yı ağırladığı son maçta Vinicius Junior taraftarlarına karşı da uygulanmıştı.
DİĞER