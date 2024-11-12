  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Stadyuma alınmayacaklar

Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Stadyuma alınmayacaklar

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Paraguay ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşma için skandal bir karar alındı. Yazılı olmayan bir şekilde uygulanan bu karar, Paraguay tarafından Brezilya'ya karşı oynanan maçta da Vinicius Junior'a karşı uygulanmıştı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 16:19 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 16:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Forma ile gelen taraftarlar...

15 Kasım Cuma günü Arjantin, Paraguay ile 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Forma ile gelen taraftarlar...

Paraguay, ev sahibi olacağı bu karşılaşma öncesi skandal bir karar verdi ve başta Messi hayranı olmak üzere bütün futbolseverlerin tepkisini topladı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Forma ile gelen taraftarlar...

Paraguay Futbol Direktörü'nün Radio La Red'e verdiği röportajda mücadelede Messi karşıtı bir politika izleneceği ortaya çıktı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Forma ile gelen taraftarlar...

Diario AS'ta yer alan "Paraguay'da Messi karşıtı yasa" başlıklı haber, kısa süre içerisinde dünya çapında ses getirdi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Forma ile gelen taraftarlar...

Aktarılan bilgilere göre Messi'nin Arjantin Milli Takımı, Barcelona veya Inter Miami formalarını üzerinde taşıyan taraftarlar stadyuma alınmayacak.

Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Forma ile gelen taraftarlar...

Paraguaylı yetkili, "Defensores del Chaco Stadyumu'nu kendi milli takımlarının renklerine boyamak istediklerini" belirtti.

Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Forma ile gelen taraftarlar...

Devamında ise, "Böylece oyuncular tribünlerdeki desteği hissedebilsinler, çünkü bu tür maçlarda taraftarlar dahil herkesin alınacak sonuçta bir rolü var." dedi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde skandal Messi kararı! Forma ile gelen taraftarlar...

Bu önlem, Paraguay'ın Brezilya'yı ağırladığı son maçta Vinicius Junior taraftarlarına karşı da uygulanmıştı.

Fenerbahçe'den dev transfer!
Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı!
DİĞER
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesinde peş peşe temaslar! Keir Starmer, Aliyev, Tokayev...
Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Arda Güler için bomba gelişme! F.Bahçe'ye...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü Başkanı Fırat'tan 'Faruk Koca' açıklaması Ankaragücü Başkanı Fırat'tan 'Faruk Koca' açıklaması 16:34
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı 16:33
Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda 16:26
Fenerbahçe Zenit'i ağırlıyor Fenerbahçe Zenit'i ağırlıyor 16:21
Dünya Kupası'nda skandal Messi kararı! Dünya Kupası'nda skandal Messi kararı! 16:19
Anadolu Efes'te ayrılık açıklandı Anadolu Efes'te ayrılık açıklandı 16:07
Daha Eski
Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı! Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı! 15:36
Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı 15:05
Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 14:58
Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? 14:24
Montella için ayrılık çanları! Montella için ayrılık çanları! 14:18
ZTK 4. Tur programı açıklandı ZTK 4. Tur programı açıklandı 13:59