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Haberler Futbol Danimarka 1-2 İspanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

Danimarka 1-2 İspanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında İspanya, Danimarka'yı deplasmanda mağlup etti. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 00:41
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Danimarka 1-2 İspanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Danimarka Milli Takımı'nı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada Mikel Oyarzabal ve 58. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Danimarka'nın tek golü ise 84. dakikada Gustav Isaksen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte İspanya, grubunda 13 puana yükselerek liderliğini garantilerken, Danimarka ise 7 puanda kaldı ve 2. sıradaki yerini korudu.

Uluslar Ligi'nin son haftasında, İspanya, İsviçre'yi ağırlayacak; Danimarka ise Sırbistan deplasmanına konuk olacak.

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