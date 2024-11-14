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Haberler Futbol Claudio Ranieri AS Roma'nın yeni teknik direktörü oldu

Claudio Ranieri AS Roma'nın yeni teknik direktörü oldu

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, Ivan Juric'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Claudio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, 3. kez başkent temsilcisinin teknik direktörlüğünü üstlenecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 18:48
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Claudio Ranieri AS Roma'nın yeni teknik direktörü oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinde Roma'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 73 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ranieri'nin gelecek sezondan itibaren üst düzey yönetici olarak görev alacağı ve sportif konularda danışmanlık yapacağı aktarıldı.

İtalyan teknik adam, sembol isimleri arasında yer aldığı ve bir dönem futbolculuk da yaptığı Roma'yı 2009-2011 ile 2019 yıllarında çalıştırmıştı.

Claudio Ranieri, mayıs ayında yaptığı açıklamada, teknik direktörlük kariyerine son vererek emekliye ayrıldığını duyurmuştu.

Deneyimli teknik adam, bu sezon Daniele de Rossi ve Ivan Juric'in ardından Roma'yı çalıştıran 3. isim olacak.

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