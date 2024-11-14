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Haberler Futbol Benin 1-1 Nijerya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Osimhen ülkesine puanı getirdi

Benin 1-1 Nijerya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Osimhen ülkesine puanı getirdi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya, Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in gol attığı maçta Benin ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 00:07
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Benin 1-1 Nijerya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Osimhen ülkesine puanı getirdi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Benin ile Nijerya karşı karşıya geldi. İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Benin'in golü 16. dakikada Mohamed Tijani'den gelirken, Nijerya'nın golünü 81. dakikada Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen kaydetti.

Nijerya forması giyen Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel ise yedek kulübesinde başladığı maçın 82. dakikasında oyuna dahil oldu.

Nijerya bu sonuçla puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Puanını 7'ye çıkaran Benin ise 2. sırada yer aldı.

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