Jorge Jesus'tan Al Hilal'de yeni rekor!

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'de 2022 - 2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sezonu 36 maçta 25 galibiye / 5 beraberlik / 6 mağlubiyet ile 80 puan alarak ikinci sırada kapatmıştı. Yönetim ve taraftarlar tarafından sıkça eleştiri alan teknik direktör, 2.21 MBPO ile sarı lacivertlilere veda etmiş ve Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal ile anlaşmıştı.

Al Hilal'de 2.83 MBPO yakalamayı başaran Jorge Jesus, kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi ve Portekiz basınından A Bola tarafından kutlandı.

Jorge, bu kez Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ain'e karşı aldığı galibiyet (5-4) ile 81. galibiyetine ulaştı ve Suudi kulübü tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.

Jorge Jesus continua a quebrar recordes ao serviço do Al Hilal. Desta vez, com a vitória frente ao Al Ain (5-4), para a Liga dos Campeões asiática, o técnico português tornou-se no treinador mais vitorioso da história do clube saudita, com 81 triunfos 🤩#jorgejesus pic.twitter.com/Pjb3QjrYW5