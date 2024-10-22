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Haberler Futbol

Jorge Jesus'tan Al Hilal'de yeni rekor!

2022 - 2023 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi üstlenen Jorge Jesus, Al Hilal'e gitmesinin ardından kariyerinin en parlak dönemini yaşamaya devam ediyor. İşte Portekizli çalıştırıcının kırdığı yeni rekor...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:14
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Jorge Jesus'tan Al Hilal'de yeni rekor!

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'de 2022 - 2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sezonu 36 maçta 25 galibiye / 5 beraberlik / 6 mağlubiyet ile 80 puan alarak ikinci sırada kapatmıştı. Yönetim ve taraftarlar tarafından sıkça eleştiri alan teknik direktör, 2.21 MBPO ile sarı lacivertlilere veda etmiş ve Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal ile anlaşmıştı.

Al Hilal'de 2.83 MBPO yakalamayı başaran Jorge Jesus, kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi ve Portekiz basınından A Bola tarafından kutlandı.

Jorge, bu kez Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ain'e karşı aldığı galibiyet (5-4) ile 81. galibiyetine ulaştı ve Suudi kulübü tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.

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