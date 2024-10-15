  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Polonya 3-3 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta mücadelesinde Polonya sahasında ağırladığı Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Polonya'nın 3. golünü Sebastian Szymanski attı. Hırvatistan'da kaleci Dominik Livakovic, 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 00:21 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 00:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Polonya 3-3 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Polonya, Stadion Narodowy'de Hırvatistan'ı konuk etti. 3-3 berabere tamamlanan gol düellosuna Fenerbahçeli futbolcular damga vurdu.

Polonya'nın 3. golünü Sebastian Szymanski kaydederken, Hırvatistan'da kaleci Dominik Livakovic ise 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada ilk golü, Polonyalı Piotr Zielinski kaydetti. Ardından 19. dakikada Borna Sosa, 24. dakikada Petar Sucic ve 26. dakikada Martin Baturina, attığı gollerle Hırvatistan'ı 3-1 öne geçirdi. 45. dakikada ise Polonyalı Nicola Zalewski, skoru 3-2'ye getirdi.

SZYMANSKI ŞIK VURUŞLA LIVAKOVIC'İ AVLADI

Mücadelede dakikalar 68'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Sebastian Szymanski, attığı şık golüyle sarı lacivertli takım arkadaşı Livakovic'i avladı ve takımına beraberliği getirdi.

İşte Szymanski'nin golü...

Bu sonucun ardından grupta 2. sıradaki Hırvatistan 7 puana, 3. sıradaki Polonya ise 4 puana yükseldi. Grup lideri Portekiz'in 10, son sıradaki İskoçya'nın ise 4 puanı bulunuyor.

Yabancı sınırı için flaş açıklama!
G.Saray'ın eski aşkı yeniden gündemde! Beşiktaş da peşinde
DİĞER
Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!
Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi
F.Bahçe Beko EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı!
Milliler deplasmanda farklı mağlup!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Polonya - Hırvatistan maçına F.Bahçeli yıldızlar damga vurdu! Polonya - Hırvatistan maçına F.Bahçeli yıldızlar damga vurdu! 00:21
A. Efes deplasmanda kayıp! A. Efes deplasmanda kayıp! 23:17
F.Bahçe Beko EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı! F.Bahçe Beko EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı! 22:39
Yabancı sınırı için flaş açıklama! Yabancı sınırı için flaş açıklama! 21:24
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 21:14
Tahkim Kurulu'ndan Selçuk İnan kararı! Tahkim Kurulu'ndan Selçuk İnan kararı! 21:03
Daha Eski
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes | CANLI Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes | CANLI 19:24
F.Bahçe Beko - Kızılyıldız | CANLI F.Bahçe Beko - Kızılyıldız | CANLI 19:18
Hasan Arat'tan Okan Buruk'a gönderme! Hasan Arat'tan Okan Buruk'a gönderme! 18:57
Milliler deplasmanda farklı mağlup! Milliler deplasmanda farklı mağlup! 18:32
Pablo Batalla'dan 4 büyükler itirafı! Teklif aldı mı? Pablo Batalla'dan 4 büyükler itirafı! Teklif aldı mı? 16:46
Tadic'ten olay itiraf! "Geçen sezon şampiyon olamamak..." Tadic'ten olay itiraf! "Geçen sezon şampiyon olamamak..." 16:24