Polonya 3-3 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Polonya, Stadion Narodowy'de Hırvatistan'ı konuk etti. 3-3 berabere tamamlanan gol düellosuna Fenerbahçeli futbolcular damga vurdu.

Polonya'nın 3. golünü Sebastian Szymanski kaydederken, Hırvatistan'da kaleci Dominik Livakovic ise 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada ilk golü, Polonyalı Piotr Zielinski kaydetti. Ardından 19. dakikada Borna Sosa, 24. dakikada Petar Sucic ve 26. dakikada Martin Baturina, attığı gollerle Hırvatistan'ı 3-1 öne geçirdi. 45. dakikada ise Polonyalı Nicola Zalewski, skoru 3-2'ye getirdi.

SZYMANSKI ŞIK VURUŞLA LIVAKOVIC'İ AVLADI

Mücadelede dakikalar 68'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Sebastian Szymanski, attığı şık golüyle sarı lacivertli takım arkadaşı Livakovic'i avladı ve takımına beraberliği getirdi.

İşte Szymanski'nin golü...

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Symanski, Hırvatistan'a attığı harika golle skora denge getirdi.#EXXENSPOR pic.twitter.com/bWW6qbGeW7 — EXXENSPOR (@exxensport) October 15, 2024

Bu sonucun ardından grupta 2. sıradaki Hırvatistan 7 puana, 3. sıradaki Polonya ise 4 puana yükseldi. Grup lideri Portekiz'in 10, son sıradaki İskoçya'nın ise 4 puanı bulunuyor.