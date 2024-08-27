Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım
Futbolun yaşayan efsanelerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun emekliliği futbolseverler tarafından merak konusuydu. Dünyaca ünlü futbolcu, emekliliği ve futbolu bırakmayı düşündüğü takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte herkes tarafından merakla ve bir o kadar da üzüntüyle beklenen emekliliği hakkında söyledikleri...
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Aynı zamanda EURO 2024'e katılımı ile birlikte 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu oldu ve turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu unvanlarını da elinde bulunduruyor.
İşte Portekizli efsane oyuncunun futbolu bırakacağı tarih, kulüp ve emeklilik planları...
NTV Spor'da yer alan habere göre Ronaldo, "Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak" dedi.
Emekli olduktan sonra teknik direktör olacak mı sorularına ise Portekizli yıldız "Geleceğimin oraya gideceğini düşünmüyorum. Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum ama geleceğin ne olacağını yalnızca Tanrı bilir" şeklinde yanıt verdi.
Ronaldo, "Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum" diyerek hayranları için üzücü bir geri sayım başlattı.
Tecrübeli oyuncu, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre kulüp ve milli takım kariyerinde attığı 830 golle listenin zirvesinde tarihin en golcü oyuncusu durumunda.
Aynı zamanda Ronaldo; Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği 140 gol ile turnuvadaki tüm zamanların en golcü ismi.
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