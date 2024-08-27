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Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

Futbolun yaşayan efsanelerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun emekliliği futbolseverler tarafından merak konusuydu. Dünyaca ünlü futbolcu, emekliliği ve futbolu bırakmayı düşündüğü takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte herkes tarafından merakla ve bir o kadar da üzüntüyle beklenen emekliliği hakkında söyledikleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 09:39
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Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

2023 yılından bu yana Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, emekliliğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Ronaldo, futbolu bırakacağı takımı ve emeklilik sonrası planlarını açıkladı.

Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

39 yaşındaki efsane futbolcu, son olarak EURO 2024'teki performansı ile sevenlerini üzmüş ve disiplini ile sıkı çalışmasının yavaş yavaş zamana yenik düşmeye başladığını göstermişti.

Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

Portekiz Milli Takımı kaptanı Ronaldo, çıktığı 212 maçta 130 gol kaydetmiş ve 45 asist katkısında bulunmuştu.

Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

Aynı zamanda EURO 2024'e katılımı ile birlikte 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu oldu ve turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu unvanlarını da elinde bulunduruyor.

Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

İşte Portekizli efsane oyuncunun futbolu bırakacağı tarih, kulüp ve emeklilik planları...

Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

NTV Spor'da yer alan habere göre Ronaldo, "Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak" dedi.

Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

Emekli olduktan sonra teknik direktör olacak mı sorularına ise Portekizli yıldız "Geleceğimin oraya gideceğini düşünmüyorum. Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum ama geleceğin ne olacağını yalnızca Tanrı bilir" şeklinde yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

Ronaldo, "Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum" diyerek hayranları için üzücü bir geri sayım başlattı.

Cristiano Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! İşte efsane oyuncunun futbolu bırakacağı takım

Tecrübeli oyuncu, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre kulüp ve milli takım kariyerinde attığı 830 golle listenin zirvesinde tarihin en golcü oyuncusu durumunda.

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