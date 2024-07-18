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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yarışında Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu yarıştı. Kazanan resmi olmaya sonuçlara göre İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 18:27 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 18:34
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

TFF Başkanlık Seçimi Sandık Sonuçları:

1. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu | 25 Mehmet Büyükekşi 15

2. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu | 14 Mehmet Büyükekşi | 21

3. Sandik sonucu İbrahim Hacısomanoğlu | 17 Mehmet Büyükekşi | 23

4. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu: 18 Mehmet Büyükekşi: 19

5. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu: 15 Mehmet Büyükekşi: 15

6. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu: 38 Mehmet Büyükekşi: 21

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

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