Tatanga şov

Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Sakaryaspor'da transferler devam ediyor. Gradel ve Szumski takviyeleriyle dikkat çeken Tatangalar, son olarak Hatayspor forması giyen orta saha Rayane Aabid ile anlaştığını duyurdu. 32 yaşındaki Fransız orta saha ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Tecrübeli oyuncu, ülkemizde Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formaları giymişti.

SIRA DİOUF'A GELDİ

AABİD transferiyle dikkat çeken Sakaryaspor yönetimi, golcü hedefini de belirledi. Yeşil- siyahlıların son olarak Göztepe'de forma giyen tecrübeli forvet Mame Diouf ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Senegalli oyuncu, Türkiye'de kalmaya sıcak bakarken temasların olumlu ilerlediği bildirildi. Hatayspor, Göztepe ve Konyaspor formaları giyen Diouf'ta kısa süre içinde olumlu gelişmeler yaşanabilir.