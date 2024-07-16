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45'inci kupa

Arjantin, Copa America’nın finalinde Kolombiya’yı 1-0 yendi ve üst üste 2. kez bu kupayı müzesine götürdü. Lionel Messi de kariyerindeki 45’inci kupasını kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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45'inci kupa

COPA America'da kazanan Arjantin oldu... Finalde Kolombiya'yı uzatmalarda Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 yenen Tagocular, üst üste ikinci kez bu kupayı müzesine götürdü. Arjantin'in kaptanı Lionel Messi de bu kupayla koleksiyonuna bir ekleme daha yaptı. Tecrübeli futbolcu, kariyerindeki 45'inci kupasını kazandı ve zirvedeki çıtayı bir basamak daha yükseltti. Messi'nin kulüp tarihinde 10 La Liga, 7 Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 Süper Kupası, 3 Kulüpler Kupası, 2 Ligue 1 ve 1'er Fransa Süper Kupası ile Leagues Cup olmak üzere 40 kupa bulunuyor. Ayrıca Arjantin ile de 1 U20 Dünya Kupası, 1 Olimpiyat Oyunları, 2 Copa America, 1 Conmebol - UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1'de Dünya Kupası var.

MESSİ'NİN SAKATLIĞI KORKUTTU

Lionel Messi, mücadelenin 64'üncü dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerini 66'ncı dakikada Nicolas Gonzalez'e bırakan 37 yaşındaki yıldız golcünün yedek kulübesinde ayak bileğindeki şişlik dikkatleri çekti. Oyuna devam edemediği için gözyaşlarını tutamayan Messi, Martinez'in golünde büyük mutluluk yaşadı.

Dİ MARİA VEDA ETTİ

Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, milli takıma Copa America şampiyonluğu ile veda etti. Kolombiya ile oynanan final maçında son kez Arjantin formasını giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu, 117'nci dakikada gözyaşları içinde saha kenarına geldi. 145 kez milli formayı giyen Di Maria'nın 31 golü var.

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