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Rosenborg - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rosenborg ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rosenborg - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:26 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 11:34
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Rosenborg - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Rosenborg - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Rosenborg ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rosenborg - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROSENBORG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rosenborg - Manchester United maçı 15 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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