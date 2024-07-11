Arjantin güle oynaya

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2024'te ilk finalist Arjantin oldu. Yarı final maçında Kanada'yı 2-0 yenen Arjantin finale yükseldi. Bu yıl 48'inci kez gerçekleştirilen Güney Amerika'nın en büyük futbol organizasyonunda yarı finalde, Arjantin ile Kanada karşılaştı. 2022 Dünya Kupası'nı da kazanan ve FIFA dünya sıralamasında ilk sırada olan Arjantin'de golleri 22. dakikada Julian Alvarez ve 51. dakikada Lionel Messi kaydetti. Arjantin Milli Takımı ayrıca 2021'de de Copa America'yı kazanmıştı

MESSİ TARİHE GEÇTİ

Arjantın'ın takım kaptanı Lionel Messi de yeni rekorlara imza attı. Messi yarı finalde attığı golle 109 gole ulaşarak İranlı Ali Daeii'yi yakaladı ve uluslararası golcüler listesinde ikinci sıraya yükseldi. Uluslararası golcüler listesinde Cristiano Ronaldo 130 gol ile zirvede yer alıyor. Messi, üst üste 3. kez büyük bir turnuvada finale çıkmayı başardı. Ayrıca Lionel Messi, tarihte milli takım ile 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.

16. KUPA İÇİN

Arjantin, tarihindeki 16. Copa Amerika şampiyonluğu için finale çıkacak. Güney Amerika'nın en büyük turnuvası için final müsabakası pazarı pazartesiye bağlayan gece yani 15 Temmuz tarihinde oynanacak

Dİ MARİA SON KEZ SAHADA

Fınale kalan Arjantin'de Angel Di Maria son kez milli takım formasıyla sahaya çıkacak. Di Maria, "Son maçım için hazır değilim ama vakti geldi. Finalde sonuç ne olursa olsun son maçım. Bu zamana kadar milli forma için elimden geleni yaptım. Finaldeki sonuç kararımı değiştirmez" dedi.