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EURO 2024 FİNAL TARİHİ | Euro 2024 final maçı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Euro 2024 maratonu tüm hızıyla devam ederken futbolseverler final için gün sayıyor. Türkiye'nin yarıştığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarının ardından eleme karşılaşmaları yapılıyor. Peki, Euro 2024 final maçı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Tüm detayları ve merak edilen bilgileri sizler için derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 01:00
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EURO 2024 FİNAL TARİHİ | Euro 2024 final maçı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

EURO 2024 FİNAL TARİHİ | Avrupa Futbol Şampiyonası olarak bilinen Euro 2024 bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Karşılaşmaları merakla takip eden vatandaşlar bir yandan da final maçı için heyecanlı bir bekleyişe geçti. Euro 2024 final maçı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasına girdi. Yanıtı ve detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Almanya - İskoçya mücadelesiyle başladı.

31 gün sürecek turnuva 14 Temmuz'da oynanacak final maçı ile sona erecek.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak.

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