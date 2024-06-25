Danimarka - Sırbistan maçı canlı izle | Danimarka Sırbistan EURO 2024 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Danimarka - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Sırbistan maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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