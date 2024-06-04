BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Haziran Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler 22:00 İtalya - Türkiye (TRT Spor)

00:30 Uruguay - Rusya 02:00 Trinidad & Tobago - Kurasao 02:10 Arjantin - Kosta Rika 15:00 Özbekistan - Hindistan 19:00 Slovenya - Ermenistan 20:00 Senegal - Güney Afrika 21:15 İsviçre - Estonya 21:30 Romanya - Bulgaristan 21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Macaristan (S SPort Plus) 21:45 Portekiz - Finlandiya (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus) 21:45 Avusturya - Sırbistan (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

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