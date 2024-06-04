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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 4 Haziran Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 08:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 09:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Haziran Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler

22:00 İtalya - Türkiye (TRT Spor)

00:30 Uruguay - Rusya

02:00 Trinidad & Tobago - Kurasao

02:10 Arjantin - Kosta Rika

15:00 Özbekistan - Hindistan

19:00 Slovenya - Ermenistan

20:00 Senegal - Güney Afrika

21:15 İsviçre - Estonya

21:30 Romanya - Bulgaristan

21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Macaristan (S SPort Plus)

21:45 Portekiz - Finlandiya (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

21:45 Avusturya - Sırbistan (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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