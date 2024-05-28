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Belçika'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Michy Batshuayi ve Dries Mertens...

Son dakika spor haberleri... EURO 2024'te Slovakya, Romanya ve Ukrayna'yla beraber E Grubu'nda mücadele edecek olan Belçika'nın aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaylı Dries Mertens kadroda yer almazken Trabzonspor'da forma giyen Thomas Meunier kadroya dahil edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:08 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:28
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Belçika'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Michy Batshuayi ve Dries Mertens...

EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kalmışken gözler milli takımların açıklanan kadrolarına çevrildi.

Son olarak E Grubu'nda mücadele edecek olan Belçika'nın aday kadrosu belli oldu.

BATSHUAYI VE MERTENS YOK, MEUNIER VAR

Domenice Tedesco yönetimindeki Belçika'nın EURO 2024 geniş aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens kadroda kendine yer bulamadı. Trabzonspor'da forma giyen Thomas Meunier ise EURO 2024 aday kadrosunda yer aldı.

İŞTE BELÇİKA'NIN KADROSU

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