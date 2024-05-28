Belçika'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Michy Batshuayi ve Dries Mertens...

EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kalmışken gözler milli takımların açıklanan kadrolarına çevrildi.

Son olarak E Grubu'nda mücadele edecek olan Belçika'nın aday kadrosu belli oldu.

BATSHUAYI VE MERTENS YOK, MEUNIER VAR

Domenice Tedesco yönetimindeki Belçika'nın EURO 2024 geniş aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens kadroda kendine yer bulamadı. Trabzonspor'da forma giyen Thomas Meunier ise EURO 2024 aday kadrosunda yer aldı.

İŞTE BELÇİKA'NIN KADROSU