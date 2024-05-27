Haberler Futbol Arda Güler Borussia Dortmund maçı öncesi şov yaptı!

Arda Güler Borussia Dortmund maçı öncesi şov yaptı!

Real Madrid, Borussia Dortmund ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Madrid ekibinde oynayan milli futbolcumuz Arda Güler antrenmanda şov yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler Borussia Dortmund maçı öncesi şov yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran Cumartesi günü Borussia Dortmund ile karşılaşacak Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, "İnşallah final maçında oynarım, oynamazsam da hiçbir problem yok." dedi.

Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde organize ettiği basın gününde AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum." diyen Arda, "Finale kaldığımız için ve benim ilk finalim olmasından dolayı çok mutluyum, çok gururluyum." şeklinde konuştu.

Türk halkının kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Arda Güler, "Türk halkının desteğinden dolayı çok mutluyum. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım her şey benim için daha da iyi olur ve onları gururlandırmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, maç oynama konusunda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdiğini belirterek, "Zor bir sezon başlangıcı yaptım ve fırsatlar gelsin diye çok bekledim ama son bir ayda fırsatlar gelince de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım böyle olmaya devam eder. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giyemedim ama bundan dolayı hayal kırıklığım yok. Önemli olan oradaki kupayı almak." şeklinde görüş belirtti.=

Diğer yandan etkinlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda ile ilgili AA muhabirinin yönelttiği bir soruya "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Mükemmel bir gol atma serisi yakaladı. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Elbette cumartesi günkü final maçı içinde faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." cevabını vermişti.

F.Bahçe'nin bombası Benzema!
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
DİĞER
Çağla Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ kaslı vücuduyla şov yaptı! Şarkıcı Emre Altuğ'un yaşına kimse inanamadı!
Başkan Erdoğan'dan Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda sivil anayasa mesajı: Milli bir ödev
G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa'da gündem oldu!
Kartal'dan dikkat çeken paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!
Gözler EURO 2024'te!
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2024
Bağcılar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (27 Mayıs)
LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu Gazze paylaşımı yayımladı! Kerem Aktürkoğlu Gazze paylaşımı yayımladı! 17:03
İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu! İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu! 16:47
Fırtına'da yıldız isim takıma veda etti! Fırtına'da yıldız isim takıma veda etti! 16:41
Milliler Peru'da 8 madalya kazandı! Milliler Peru'da 8 madalya kazandı! 16:34
Madrid'de Arda şovu! Madrid'de Arda şovu! 16:33
Altay'da yeni sezon bütçesi belirlendi! Altay'da yeni sezon bütçesi belirlendi! 16:25
Daha Eski
Gözler EURO 2024'te! Gözler EURO 2024'te! 16:18
Kartal'dan dikkat çeken paylaşım! Kartal'dan dikkat çeken paylaşım! 16:13
Altınordu'da hedef gurbetçi transferi! Altınordu'da hedef gurbetçi transferi! 16:03
Galatasaray rekorlar kırarak şampiyon oldu! Galatasaray rekorlar kırarak şampiyon oldu! 15:50
Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..." Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..." 15:47
Mehmet Büyükekşi: Galatasaray ve Beşiktaş... Mehmet Büyükekşi: Galatasaray ve Beşiktaş... 15:39