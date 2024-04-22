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Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Lazio ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 11:23
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Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Lazio - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lazio ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Juventus maçı 23 Nisan Salı günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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