Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Lazio - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lazio ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Juventus maçı 23 Nisan Salı günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Lazio - Juventus MAÇI CANLI İZLE