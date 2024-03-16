Chelsea, Real Madrid ve PSG Leny Yoro'nun peşinde!

Chelsea, Lille'in genç stoperi Leny Yoro'yu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Yoro'yla Real Madrid ve PSG de ilgileniyor.

Real Madrid ve Paris Saint Germain'in de ilgilendiği genç stoper için Chelsea de devreye girdi.

İngiliz basınından Standard'da yer alan haberde Chelsea'nin Thiago Silva'nın sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yeni bir stoper takviyesi yapmak istediği ve bu ismin Leny Yoro olduğu belirtildi.

LENY YORO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lille'in altyapısından yetişen Leny Yoro, bu sezon 34 maçta süre aldı.

Bu maçlarda genç stoper 3 gol kaydetti.

Yoro'nun mevcut piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

LİSTEDEKİ DİĞER ADAYLAR

Chelsea'nin transfer listesinde Leny Yoro'yla birlikte iki isim daha yer alıyor.

Haberde Ousmane Diomande ve Jean-Clair Todibo'nun yaz transfer dönemi için alternatif isimler olarak belirlendiği kaydedildi.

FORVET VE SOL BEK TRANSFERİ

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea'nin yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet ve sol bek takviyesi yapmak istediği de belirtildi.

Chelsea'nin Finansal Fair Play ve ligin mali kurallarını ihlal etme konusunda endişesi olmadığı aktarıldı.