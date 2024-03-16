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Orkun Kökçü'den olay sözler! "Doğru adım olduğunu düşünmüştüm"
Yaz transfer döneminde Feyenoord'dan Portekiz devi Benfica'ya transfer olan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Hollanda basınından De Telegraaf'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Benfica tercihi hakkında dikkat çeken bir itirafta bulunan Orkun, teknik direktör Roger Schmidt de eleştirdi. İşte milli yıldızın açıklamaları...
Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 16:23Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 16:24
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Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord'dan ayrılarak Portekiz devi Benfica'ya imzayı atan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KENDİMİ HİÇ ÖNEMLİ HİSSETMEDİM" De Telegraaf'a açıklamalarda bulunan ve yeni kulübündeki rolünden memnun olmadığını belirten Kökçü, "Portekiz'de ve diğer büyük kulüplerde diğer oyuncuların nasıl ön plana çıkarıldığını gördüm. Bu da belli bir statü yaratıyor. Başından beri kendimi hiç önemli hissetmedim. Teknik direktör tarafından bile! Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım." ifadelerini kullandı.
"DOĞRU ADIM OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM" Benfica'ya transferinin doğru bir adım olmadığını düşündüğünü belirten Orkun Kökçü, "Benfica'ya geldiğimde, bunun kariyerim için en doğru bir adım olduğunu, kendimi birçok yönden geliştirebileceğimi düşünmüştüm. Bunun doğru olduğunu söyleyemem." şeklinde konuştu.
"NİTELİKLERİMDEN FAYDALANMAK İSTİYORSANIZ..." Teknik direktörünün kendisine verdiği rolden memnun olmadığını belirten Kökçü, "Schmidt her türlü defansif görevle beni çok fazla geride tutuyor. Niteliklerimden faydalanmak istiyorsanız buna gerek yok. Saha içinde çözümler bulabilirim, ileriyi düşünürüm, dikine paslarımla tanınırım. Bu sezon bile istatistikler bunu vurguluyor. Benfica için hala çok daha fazla şey ifade edebilirim ve belki de hayal kırıklığımın bir kısmı da burada yatıyor." dedi.
"YEDEK KALMAK BENİ ÖFKELENDİRDİ" Yedek kalması hakkında da konuşan Orkun Kökçü, "Birkaç kez yedek kalmak beni öfkelendirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. Tam da o anlarda takım için çok şey ifade edebileceğimi biliyordum." sözlerini kullandı.
Sezon başından bu yana Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Orkun, 3 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım ile de 24 maça çıkarken, 2 kez gol sevinci yaşadı.