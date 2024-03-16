Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Chelsea - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FA Cup'ta heyecan sürüyor. Chelsea ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Leicester City maçı 17 Mart Pazar günü saat 20:30'da Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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