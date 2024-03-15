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A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 62. sırada yer aldı

FIFA, kadınlarda dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Kadın Futbol Takımı, 1 basamak yükselerek 62. sırada yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 13:05
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A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 62. sırada yer aldı

Futbolda İspanya, FIFA kadınlar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, güncellenen sıralamada lider İspanya'nın en yakın rakibi konumuna yükselen İngiltere 4. sıradan 2. sıraya çıktı.

Fransa ise UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'ya yenilmesine rağmen ilk üçte yer almayı sürdürüyor. Sıralamada ABD 4, bir basamak yükselen Almanya ise 5. sırada bulunuyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı ise FIFA kadınlar dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 62. sırada yer aldı.

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