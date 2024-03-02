Haberler Futbol FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan mavi kart açıklaması!

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan mavi kart açıklaması!

Son dakika spor haberleri... FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek "mavi kart" önerisine karşı olduklarını ifade etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan mavi kart açıklaması!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek "mavi kart" önerisine karşı olduklarını ifade etti.

Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) İskoçya'daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Infantino, "Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur." dedi.

FIFA olarak "mavi kart"a tamamen karşı olduklarını vurgulayan Infantino, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart." ifadelerini kullandı.

Futbolda yeni önerilere saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Infantino, "Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

IFAB'ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat'ta yayımlamayı planladığı, ancak teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği öne sürülmüştü.

DİĞER
Son dakika haberi: İşte en değerli Türk futbolcular! Zirvede o isim var...
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
En değerli Türk futbolcular belli oldu!
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün kimin maçı var? 2 Mart Cumartesi
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı
2024 Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ve tahminler
Sayısal Loto sonuçları 2 Mart Cumartesi 2024
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? 12:43
Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? 12:33
Hatayspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! Hatayspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:26
Pendikspor - Konyaspor maçı ne zaman? Pendikspor - Konyaspor maçı ne zaman? 12:26
G.Saray'ın Dolmabahçe kabusu! G.Saray'ın Dolmabahçe kabusu! 12:23
Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman? Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman? 12:21
Daha Eski
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 12:17
Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları ne zaman yayınlanacak? Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları ne zaman yayınlanacak? 12:08
Infantino'dan mavi kart açıklaması! Infantino'dan mavi kart açıklaması! 11:55
F.Bahçe'den sezon sonu bombası! Anlaşma tamam F.Bahçe'den sezon sonu bombası! Anlaşma tamam 11:40
Marco Reus Süper Lig devine! Marco Reus Süper Lig devine! 11:35
Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? 10:55