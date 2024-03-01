BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 1 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 MART CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

20:00 Kasımpaşa - Sivasspor

20:00 Ümraniyespor - Altay

23:00 Celta Vigo - Almeria

22:45 Lazio - Milan

23:00 Monaco - PSG

22:30 Freiburg - Bayern Münih

22:00 Volendam - NEC Nijmegen

17:00 Akhdoud - Riyadh

17:00 Abha - Tai

20:00 Al Hilal - Al Ittihad

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