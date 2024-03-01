BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 1 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 MART CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
20:00 Kasımpaşa - Sivasspor
20:00 Ümraniyespor - Altay
23:00 Celta Vigo - Almeria
22:45 Lazio - Milan
23:00 Monaco - PSG
22:30 Freiburg - Bayern Münih
22:00 Volendam - NEC Nijmegen
17:00 Akhdoud - Riyadh
17:00 Abha - Tai
20:00 Al Hilal - Al Ittihad
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