BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ŞUBAT PERŞEMBE | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
17:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20:45 Antalyaspor - Beşiktaş
20:45 Antalyaspor - Beşiktaş
22:45 Rouen - Monaco
22:00 Groningen - Fortuna Sittard
21:45 Guimaraes - Gil Vicente
23:45 Vizela - Benfica
23:45 Vizela - Benfica
22:00 Oostende - Antwerp
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...
ASpor CANLI YAYIN