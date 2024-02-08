BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ŞUBAT PERŞEMBE | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

17:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor 20:45 Antalyaspor - Beşiktaş

22:45 Rouen - Monaco

22:00 Groningen - Fortuna Sittard

21:45 Guimaraes - Gil Vicente 23:45 Vizela - Benfica

22:00 Oostende - Antwerp

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