Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de

TRT, önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını aldığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 19:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de

TRT'den yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi.

TRT'nin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak. Usta yorumcuların katılımıyla gerçekleşecek maç öncesi ve maç sonrası yayınlar, TRT'nin farkını bir kez daha ortaya koyacak, izleyicilere maçlar hakkında detaylı analizler ve keyifli sohbetler sunacak. TRT'nin futbolseverlere sunduğu zengin içeriklerle dolu yayınlar, Türk futbolseverlerin heyecanını daha da artıracak."

MEHMET ZAHİD SOBACI: "TRT TARİHİNDEKİ BU İLKİ YAŞAMAKTAN VE YAŞATMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da bu gelişmeden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklama, şu ifadelerle sürdü:

"Futbol tutkunları artık istedikleri zaman ve istedikleri yerde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını takip etme imkanına sahip. Bu birbirinden heyecan verici mücadeleler sadece televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmayacak, TRT 1 ve TRT Spor'un yanı sıra, daha fazla sayıda maç sadece "tabii" üzerinden mobil cihazlardan, bilgisayarlardan ve akıllı televizyonlardan da izlenebilecek. "tabii" uygulamasına, Android ve iOS platformlarındaki cihazlar ile www.tabii.com websitesi ve uyumlu akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor. Futbolseverler, platforma özel olarak üretilen tabii orijinal dizilerinin yanı sıra tüm TRT kanallarının canlı yayınlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde takip edebiliyor. Artık daha fazla sayıda maç heyecanı, tabii ile her zaman ve her yerden erişilebilir bir şekilde futbolseverlerle buluşacak."

DİĞER
"E küçüklükten belliymiş" Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı güzel oyuncu Evrim Alasya'nın çocukluk karesi sosyal medyayı salladı!
Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Meclis'te aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen madde kabul edildi
Avcı Rizespor maçı öncesi konuştu
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı oldu!
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı
ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı Rizespor maçı öncesi konuştu Avcı Rizespor maçı öncesi konuştu 19:27
Boey neden kadroda yok? Buruk açıkladı Boey neden kadroda yok? Buruk açıkladı 19:26
Avrupa maçları 3 sezon boyunca TRT'de Avrupa maçları 3 sezon boyunca TRT'de 19:19
Galatasaray'da Sacha Boey şoku! Galatasaray'da Sacha Boey şoku! 18:56
Sane'ye tokat atan Bjelica'nın cezası belli oldu! Sane'ye tokat atan Bjelica'nın cezası belli oldu! 18:41
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 16:31
Daha Eski
PSG genç yıldızı resmen duyurdu! PSG genç yıldızı resmen duyurdu! 16:43
Samsunspor - Kayserispor | CANLI Samsunspor - Kayserispor | CANLI 16:54
Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! 17:28
G.Saray Antalyaspor'un yıldızını istiyor! G.Saray Antalyaspor'un yıldızını istiyor! 17:40
G.Saray'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! 17:56
Altay'da Yusuf Şimşek görevi bıraktı! Altay'da Yusuf Şimşek görevi bıraktı! 17:59